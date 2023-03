Offene Bühne in Monheim „Open Lit“ im Ulla-Hahn-Haus macht die Bühne wieder frei

Monheim · Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene können am Donnerstag, 23. März, wieder eigene Texte, Gedichte und Geschichten auf einer Bühne präsentieren: Das Ulla-Hahn-Haus lädt zur „Open Lit“ in den Saal an der Neustraße ein.

15.03.2023, 15:41 Uhr

Zur Offene Bühne 2022 kam „Quichotte“. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)