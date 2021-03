Festjahr jüdisches Leben in Monheim : Online-Vortrag zur Geschichte der Juden am Rhein

Monheim Zum Festjahr 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland werden die kulturellen Einrichtungen der Stadt Monheim über das Jahr hinweg mehrere Veranstaltungen anbieten.

(og) Den Auftakt bildet ein kostenfreier Online-Vortrag der Volkshochschule über Jüdisches Leben in Köln. Er findet am Dienstag, 23. März, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Archäologische Funde aus römischer und mittelalterlicher Zeit sowie zahlreiche Quellen aus der jüngeren Vergangenheit sind Zeugnisse, die über das Zusammenleben von Juden und Christen erzählen und die wechselhafte Geschichte dieses Nebeneinanders über die Jahrhunderte belegen. Anschaulich und mit zahlreichen Belegen wird Referent Thomas Otten diese Entwicklung nachzeichnen – von Annäherungen bis zu heftigen Zäsuren sowie den damit einhergehenden Konsequenzen für das Jüdische Leben. Eine Anmeldung für den Online-Vortrag ist erforderlich. Diese kann unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de vorgenommen werden (Kurs 21S1201). Die Teilnehmer erhalten einen Zugangscode, um von einem beliebigen internetfähigen Gerät aus den Vortrag verfolgen zu können. Als Browser sollten dabei Chrome oder Firefox eingesetzt werden, informiert Stadtsprecher Norbert Jakobs.