VHS-Vortrag Seuchen : Online-Vortrag: Von Pest und Cholera bis Covid-19

Monheim Pest, Pocken, Cholera: Seuchen grassieren seit Menschengedenken. Sie galten weitgehend als besiegt. Doch spätestens mit Covid-19 betritt eine neue ansteckende, potenziell tödliche Krankheit die Weltbühne.

(og) Wie sich der Umgang mit Seuchen im Laufe der Geschichte entwickelt hat, beschreibt Dr. Alexander Berner in einem Online-Vortrag der Volkshochschule am Dienstag, 24. November, ab 18.30 Uhr. Berner ist als Historiker bei der Stadt angestellt. Zuvor hat er wissenschaftlich an verschiedenen Universitäten gearbeitet und war Mitarbeiter im „Team Pest“ des LWL-Museums für Archäologie in Herne, informiert Stadtsprecher Norbert Jakobs.