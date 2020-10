Klimawandel : Online-Vortrag: Klimawandel selbst beeinflussen

Monheim Monheim (og) In der Reihe „vhs wissen live“ bietet Monheims Volkshochschule die Teilnahme an online ausgestrahlten Vorträgen.

Monheim (og) In der Reihe „vhs wissen live“ bietet Monheims Volkshochschule die Teilnahme an online ausgestrahlten Vorträgen. Am Donnerstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr, spricht Professor Gerhard Reese zum Klimawandel mit der These, dass dieser nur aufzuhalten sei, wenn alle ihren Beitrag leisten. Reese ist Leiter des Studiengangs „Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie“ an der Universität Koblenz-Landau.