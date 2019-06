Schule : OHG-Schüler gewinnen Roboter-Contest

Leonard Klimach (l.) und Linus Pfeiffer haben an ihrem intelligenten Gefährt lange getüftelt – mit Erfolg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit zwei selbstgebauten Lego-Robotern fahren die Monheimer Gymnasiasten nun zum Deutschlandfinale nach Stuttgart.

Von Daniele Funke

So richtig scheinen Leonard und Linus ihren großen Erfolg noch nicht richtig begriffen zu haben, fast ein wenig schüchtern präsentieren die beiden Achtklässler den erfolgreichen Roboter, der den ersten Platz beim regionalen WRO (World Robot Olympiad) gewonnen hat: ein reichlich kompliziert aussehendes Konstrukt aus Legosteinen.

„Wir hatten die Aufgabe, den Roboter so zu entwickeln, dass er unterschiedlich farbige, aber baugleiche Leogolampen nach Vorgaben von einem Feld in ein anderes transportiert und das in einer speziellen Zeit“, erklärt Linus und stellt das kleine Fahrzeug auf das vorgegebene Spielfeld – eine Art Matte, die allen Teilnehmern des Wettbewerbes vom austragenden Verein „Technik begeistert“ zu Beginn des laufenden Schulhalbjahres zugesandt wurde.

Info Erfolg im zweiten Anlauf Was „Dieser Wettbewerb findet seit Jahren statt, jedes Mal mit einer anderen Aufgabe“, erklärt Kai Zelgert, Physik-, Technik- und Chemielehrer am OHG und betreuender Coach der Robotic AG. Wie Das OHG nahm jetzt zum zweiten Mal teil. Beim Debüt ging es noch leer aus.

In Kleingruppen haben die Schüler, darunter ein Mädchen, verschiedenste Modelle entwickelt. Es durften unterschiedlichste Sensoren und Motoren verwendet werden, es wurde Woche für Woche in den AG-Stunden getüftelt, geprüft, verworfen, neu programmiert. „So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren“, sagt Leonard und ist hochkonzentriert, denn nun möchte er vorführen, wie exakt und genau der Roboter seine Aufgabe erfüllt. „Er soll jetzt einen gelben Leogostein greifen, auf seiner vorgegeben Spur bleiben und hinten in dem gelben Feld wieder genau an der Markierung abstellen.“

„Wir arbeiten hier mit Lichtsensoren“, ergänzt Linus und hofft, dass der Vorführeffekt ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Das Legogefährt setzt sich in Bewegung, nimmt den Stein hoch, greift ihn, aber in einem falschen Winkel. „Das ist uns beim Wettbewerb auch passiert“, erklärt Leonnard ein wenig verärgert, „aber wir hatten drei Versuche und beim dritten hat es super geklappt.“ Immerhin 90 von 205 Punkten konnten die Monheimer erreichen und damit den ersten und mit einer etwas geringeren Punktzahl den zweiten Platz belegen. „Das ist ein super Wert“, sagt Jaouad El Jerroudi, Lehrer und Betreuer der AG. „Viel mehr kann man da auf unserem Niveau tatsächlich nicht erreichen.“ Er freut sich sehr über den Ehrgeiz und das Engagement. Wie auch sein Kollege Kai Zelgert: „Sie haben wirklich alles alleine erarbeitet, wir haben höchstens mal beratend zu Seite gestanden, Und genau das wurde auch beim Wettbewerb überwacht. Wir durften kein einziges Wort mit den Schülern wechseln, damit die Jury auch klar erkennen konnte, dass die Roboter nicht das Werk irgendwelcher gestandener IT-Spezialisten sind, sondern tatsächlich von den Kindern entwickelt wurden.“