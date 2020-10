Rathauscenter : Nur Aldi und Rossmann bleiben im Center

Monheim Die noch verbliebenen Läden im Monheimer Rathauscenter öffnen am Samstag, 31. Oktober, zum letzten Mal. Darauf weist Stadtsprecher Thomas Spekowius noch einmal hin. Um 20 Uhr werden alle Eingänge abgeschlossen, einschließlich der Tiefgarage.

(og) Am Montag, 2. November, beginnen dann die Abriss- und Umbauarbeiten für die neue Monheimer Shopping-Mitte. Neben den Stellplätzen auf dem Monheimer Tor werden künftig auf dem Eierplatz zusätzliche Kundenparkplätze eingerichtet. Denn Aldi und Rossmann, die ihre Filialen im Rathauscenter haben, werden während der Umbauarbeiten durchgehend geöffnet bleiben. Diese Ladenlokale sind ab November über zwei neue Eingänge von der Heinestraße aus sowie vom Stichweg zwischen Monheimer Tor und Rathauscenter zu erreichen. Die Parfümerie Becker und Marias Blumenwelt sind bereits aus dem Rathauscenter ins Monheimer Tor gezogen. Der Imbiss Asia Luong und die Dönerstation 789 werden ihre Speisen künftig in Containern am Busbahnhof anbieten. Der komplette Flachbau vor dem Eierplatz wird ab November abgerissen. Dort wird ein breiter Durchgang entstehen, der künftig den Weg zur Heinestraße öffnet.