Auszeichnung für Monheims Bürgermeister NRW-Forum Muslimische Zivilgesellschaft ehrt Zimmermann

In seiner Dankesrede schilderte Daniel Zimmermann unter anderem, wie 2016 die kostenlose Bereitstellung von Bauland zur Errichtung zweier islamischer Gemeindezentren für die beiden schon damals seit über 40 Jahren in Monheim am Rhein beheimateten Moscheevereine überregionale Proteste ausgelöst hatte, wie aufgeregt das Thema und auch innerhalb der Stadt diskutiert wurde und wie es nicht zuletzt gelang, Vertrauen und vielfache Zustimmung innerhalb der Stadtgemeinschaft zu gewinnen. Zimmermann hob hervor, wie wichtig es sei, über gegenseitige Begegnungen Vorurteile auflösen und widmete den Preis den beiden in seiner Stadt ansässigen Moscheegemeinden. Das Forum Muslimische Zivilgesellschaft lud er ein, im nächsten Jahr Fachtagung und Preisverleihung in Monheim abzuhalten.