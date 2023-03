Umgehungsstraße in Monheim Nord-Süd-Spange wird 2024 fertig

Im April 2020 haben die ersten Vorbereitungsarbeiten für die sogenannte Nord-Süd-Spange im Berliner Viertel begonnen. Ziel der Stadt Monheim ist es, mit der neuen Straße die viel befahrene Opladener Straße künftig zu entlasten. Ausgangspunkt der Bauarbeiten war die Kurt-Schumacher-Straße am Mona Mare. An der Don-Bosco-Kita vorbei führt die neue Ida-Siekmann-Straße nun entlang der Bürgerwiese und verschwenkt zwischen den Feldern hindurch bis zur Alfred-Nobel-Straße. Fertig werden soll sie Anfang 2024. Ursprünglich war eine Fertigstellung für Mitte 2023 angedacht. Von der Ida-Siekmann-Straße aus wird auch das Neubaugebiet „Im Pfingsterfeld“ erschlossen werden. Die neue Schule dort soll im August an den Start gehen.