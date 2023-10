Monheim Von Arielle über Max Mutzke zur Volksmusik aus Hatay

Der Kabarettist Faisal Kawusi kommt am Donnerstag, 26. Oktober, 20 Uhr in die Aula am Berliner Ring. Karten: 31 Euro im Vorverkauf, 36 Euro an der Abendkasse. Mit Rock ‚n‘ Roll wird am Freitag ab 18 Uhr im Bürgerhaus das Wochenende eingeläutet. Bei „Lets twist again“ laden gleich mehrere Musikformationen zum Tanzen. Eintritt: fünf Euro pro Person. Max Mutzke präsentiert ab 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring Lieder seines Geburtsjahres 1981 in neuen Arrangements. Tickets im Vorverkauf ab 39 Euro.