Umstellung zu Jahresbeginn Noch immer fehlen gelbe Tonnen in Monheim

Rudi Hain wohnt in Monheim an der Nikolaus-Kopernikus-Straße. Wie seine Nachbarn wartet er nach dem Wechsel des Entsorgungsunternehmens zum 2. Januar immer noch auf die neue gelbe Tonne. Mehrfach hat er sich an den neuen Entsorger RMG gewandt. Erfolglos. „Die Antworten, wenn sie kommen, sind unbefriedigend“, sagt er. Die alte Tonne ist bei ihm planmäßig Ende Dezember 2022 von der Awista abgeholt worden. Die Neulieferung ist bis jetzt ausgeblieben. Mehrfach hat Hain das bei der RMG reklamiert. Genauso wie Anja Kanitz, die an der Einsteinstraße wohnt und sich auch schon mehrfach bei der RMG beschwert hat. Als Antwort bekamen beide die Auskunft, dass die Katasterunterlagen mangelhaft seien.