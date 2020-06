Gromoka bereitet Session vor : „Nix Vi russ!“ – Karnevalisten haben neues Motto

Monheim Monheims Karnevalisten wollen nichts wie raus: „Nix Vi russ!“, lautet denn auch das neue Sessionsmotto der Gromoka (Große Monheimer Karnevalsgesellschaft). „Wir halten nichts davon, in diesen Tagen den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt Gromoka-Präsident Moritz Peters.

„Wir planen für eine möglichst normale Karnevalssession“, so Peters, „und denken, dass wir alle in diesen Tagen etwas haben sollten, auf das wir uns freuen können.“

In einem jecken Gedicht in Monnemer Platt kündigt die Gromoka den Fastelovend 2021 so an: