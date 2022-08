Monheim Stadtverwaltung : Nina Richter wird neue Kämmerin

Monheim Die 40-Jährige ist seit knapp zwei Jahren für die beiden städtische Töchter MVV und MVZ in leitender Position tätig. Der Rat muss bei dieser Stellenbesetzung nicht mehr gefragt werden.

Die studierte Betriebswirtin arbeitet derzeit als kaufmännische Geschäftsführerin der MVZ Gesundheitscampus Monheim GmbH und kaufmännische Leiterin in der städtischen Monheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH (MVV). „Dort hat sie in den letzten Jahren erfolgreich das Rechnungswesen und die Buchhaltung für die städtischen Beteiligungsgesellschaften vereinheitlicht sowie die Schnittstellen zwischen den städtischen Finanzen und den Finanzen der Tochtergesellschaften verantwortet“, teilt der städtische Sprecher Thomas Spekowius mit. Vor ihrer Zeit in Monheim sei sie bei PwC PricewaterhouseCoopers tätig gewesen, erst in der Wirtschaftsprüfung am Standort Osnabrück und danach in der Beratung am Standort Düsseldorf, berichtet die 40-Jährige.