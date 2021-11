Aktionstag in Monheim : Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Aktionstag in Monheim

Monheim Am heutigen Aktionstag steht auf 55.000 Papiertüten ein Aufruf gegen Gewalt. Betrofffene Frauen finden darauf auch wichtige Notruf- und Beratungsnummern. Am Rathaus wird eine Fahne zur Ächtung von Gewalt wehen.

Zum heutigen Aktionstag „Nein zu Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ wollen die städtischen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann wieder auf Brötchentüten über Hilfsangebote informieren. Mehr als 55.000 Papiertüten mit dem Aufruf „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ werden an örtliche Bäckereien, Apotheken und weitere teilnehmende Einzelhändler verteilt werden. Auf der Tüten-Rückseite sind die wichtigsten Notruf- und Beratungsnummern bei Fällen von Gewalt gegen Frauen abgedruckt: Bundesweites Hilfetelefon, Polizei, SKFM-Frauenhaus für den Kreis Mettmann, SKFM-Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt, Polizeilicher Opferschutz, Gewaltopferambulanz der Uniklinik Düsseldorf. Auf der Seitenfalz befindet sich zusätzlich ein QR-Code zur Internetseite www.gewaltlos.de, bei der sich von Gewalt betroffene Frauen neben wichtigen Informationen auch anonym in einem Chatroom austauschen und beraten lassen können.