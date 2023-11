Monheim Nikolausmarkt findet schon am ersten Advent statt

In diesem Jahr ist die Adventszeit sehr kurz, der vierte Advent fällt auf den Heiligen Abend. Traditionell feiern die Baumberger ihren Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende. Aber heuer muss der Nikolaus früher kommen als an seinem traditionellen Gedenktag. Weil der Bürgermeister in Monheim an zwei Wochenenden den Weihnachtsmarkt feiern möchte. Um dieser Terminkollision zu entgehen, richtet der Freundeskreis Baumberger Altstadtviertel den Nikolausmarkt in diesem Jahr ausnahmsweise am ersten Adventswochenende, also am 2. und 3. Dezember, aus. „Wir sind in diesem Jahr auf den ersten Advent umgezogen, weil der Bürgermeister uns versprochen hat, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 2024 wieder auf den zweiten Advent gehen dürfen“, erklärt Marktleiter Steffen König.