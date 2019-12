Weihnachtsmarkt : Nikolausmarkt schafft heimelige Atmosphäre

Monheim Der 22. Nikolausmarkt zog am zweiten Adventswochenende nach Baumberg. Der Freundeskreis Baumberger Altstadtviertel sorgte an der Hauptstraße für eine heimelige Atmosphäre.

Dagmar Berendsen ist bereits zum 21. Mal als Ausstellerin auf dem Markt dabei. „Es reizt mich, weil man hier alte Bekannte trifft. Manche Besucher kommen auch von weiter her und schlendern hier über den Markt.“ Berendsen verkauft allerlei Deko- und Geschenkartikel in ihrem Stand. Insgesamt bieten 27 Buden schöne, oft selbst angefertigte Dinge an. Und es gibt reichlich zu essen und zu trinken. Neu dabei ist Khatija Bouhanou-Becker mit Kuchen am Stiel. Ein Hüttenteam bietet afrikanische Spezialitäten an. Auch Glühwein, Crêpes, Waffeln, Bratwurst und Pommes finden an beiden Tagen dankbare Abnehmer. Für Kinder gibt es ein Karussell und Planwagenfahrten, außerdem wird am Stand der Kreativschule Urdenbach gemeinsam gemalt, gebastelt und gewerkelt.