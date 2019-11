Monheim: Handyfilm-Festival : „Nicht witzig“ erhält Publikumspreis

Monheim Beim Handyfilm-Festival „mo.BILE“ wählten Filmschaffende die Siegertitel aus.

(elm) Mehr als 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in den vergangenen Monaten Beiträge zum Motto „Nicht witzig!“ für das zweite Handyfilm-Festival „mo.BILE“ im Sojus 7 eingereicht. In den drei Kategorien „Junges Gemüse“ für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, „Querfeldein“ für Anfängerinnen und Anfänger ab 16 Jahren mit keiner oder wenig Medienerfahrung und „Alte Hasen“ für Medienschaffende oder Personen, die eine entsprechende Ausbildung oder Studium absolviert haben, wählte eine Jury aus Film- und Fernsehschaffenden nun ihre Favoriten. Am 10. November wurden die besten Filme ausgezeichnet.

In der Kategorie „Junges Gemüse“ ging der erste Preis an Jule Sander für ihren Film „Geschwisterliebe“. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Den zweiten Preis, dotiert mit 250 Euro, erhielt eine Gruppe der städtischen Kunstschule für „Im Western wird nicht gelacht“. In der Kategorie „Querfeldein“ siegte Lorraine Töpfer mit ihrem Film „Halvor, ein Freund“. Den zweiten Preis erhielten Yasemin Cec mit dem Film „Liegt im Auge des Betrachters – War doch voll lustig... oder etwa nicht?“ In der Kategorie „Alte Hasen“ ging der erste Preis an Philipp Christopher für „Der Test“, der zweite Preis ging an Julia Effertz für „180 km/h leer“. Der Publikumspreis wurde am Gala-Abend im Sojus 7 von allen Gästen ermittelt. Er ging an Marcel Zuschlag und Christopher Bonte für „Nicht witzig“.