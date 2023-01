Monheim Neujahrsempfang CDU Monheim Gronauer mahnt ein Maßhalten bei der Projektplanung an

(sebu) Die Monheimer Christdemokraten hatten sich zu ihrem Neujahrsempfang im Baumberger Bürgerhaus Schützenhilfe aus Land und Bund geholt: Auf dem Podium beschrieben Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann, Landrat Thomas Hendele und Bundestagsabgeordneter Klaus Wiener ein schwieriges Jahr: Der Ukrainekrieg und die damit einhergehende Energiekrise habe alle Ebenen beschäftigt. NRW, so Schlottmann, habe im vergangenen Jahr ein 1,6 Milliarden Euro großes Maßnahmenpaket geschnürt, um unter anderem Kitas, Schulen und Krankenhäuser weiter zu heizen und zu unterstützen. Landrat Thomas Hendele zog ein gemischtes Fazit: Man habe viel geleistet, viele Veranstaltungen konnten wieder durchgeführt werden, einige Projekte für den Klimaschutz wurden angeschoben und fortgesetzt. Die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen habe jedoch den Kreis sehr gefordert. Insgesamt 4400 Ukrainer, überwiegend Frauen und Kinder, lebten mittlerweile im Kreis. Er persönlich habe kein Verständnis dafür, dass der Kanzler keine Waffen in die Ukraine zu schicke. Deutschland sei mit seinem Wohlstand gefordert und daher wolle nun auch der Kreis mit Kreismitteln die Ukraine unterstützen. Für 2023 stehen im Kreis nun „erhebliche Investitionen in Förderschulen“ an. Die viel kritisierte Kreisumlage würde in diesem Jahr gesenkt.