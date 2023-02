Monheim Neues Stadtdisplay am Baumberger Ortseingang

(cebu) An 17 Standorten im gesamten Monheimer Stadtgebiet zeigen die kleinen Stadtdisplays städtische Nachrichten, Wetterdaten und Termine an. Passend dazu gibt es in Baumberg nun ein zweites Display im Großformat: Auf 3,30 Metern Breite und 2,45 Metern Höhe werden an der Kreuzung von Berghausener Straße und Baumberger Chaussee Informationen zu Veranstaltungen, touristischen Zielen und Videos aus dem Stadtleben gezeigt. Das Display konnte erst jetzt aufgestellt werden, da die Straße erst seit diesem Jahr der Stadt gehört. Ein baugleiches Display steht seit drei Jahren an der Opladener Straße, in der Nähe der Einmündung der Straße Schleider Weg.