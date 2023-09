Runderneuerte Kulturfabrik Monheim feiert sein neues Sojus

Ein „Gänsehaut-Moment“ für Christian Kaindl an diesem heiteren Samstag im September: Um punkt 13 Uhr schneidet der Sojus-Leiter zusammen mit weiteren Offiziellen das Band an der Eingangstür der „Bluebox“ durch. Das neue Gebäude des soziokulturellen Zentrums an der Kapellenstraße ist damit auch offiziell eröffnet. Insgesamt 13,5 Millionen Euro steckt die Stadt Monheim in Um-, Aus- und Neubau der alten Kulturfabrik, in der einst Kraut verarbeitet wurde. Die Bauarbeiten laufen seit drei Jahren.