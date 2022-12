Monheim Neues Programm im Ulla-Hahn-Haus lädt in wundersame Welten

Dabei finden sich im neuen Programm auch wieder Veranstaltungen, die aus den Wünschen und Ideen junger Besucher entstanden sind. „Damit das auch so bleibt, sind Ideen von Kindern und Jugendlichen zur Erweiterung der Programmvielfalt jederzeit herzlich willkommen“, betont Corinna Bärenz. „Als Mitglied der Programmcrew können sie ganz intensiv, kritisch und aus allen Perspektiven am Programm basteln. In regelmäßigen Treffen werden Ideen der Programmcrew gesammelt und versucht, diese schnellst möglich umzusetzen.“ Wer mitmachen möchte, kann sich direkt an das Ulla-Hahn-Haus wenden.