In Monheim Neues Programm der Volkshochschule – Anmeldungen ab sofort möglich

Der Streit mit den eigenen Kindern, speziell im Teenageralter, ist oft eine besondere Herausforderung und kann schnell eskalieren. Warum ist das so? Und warum laufen „harmlose erste Sätze“ plötzlich in die falsche Richtung? Erläuterungen gibt es dazu am Dienstag, 18. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr in einer Veranstaltung der Volkshochschule an der Tempelhofer Straße.

Um grundsätzliche Abläufe in der Kommunikation zu verstehen, beginnen das Seminar mit Dozentin Anja Kiencke mit der Einführung in das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Anschließend wird mit diesem Wissen die Auseinandersetzungen mit den Kindern betrachtet.

Anmeldungen unter Angabe der Kursnummer 24S8421 per Mail an vhs@monheim.de oder unter www.vhs.monheim.de/vhs/unser-angebot/kursangebot/kurs/24S8421

Das Entgelt beträgt 17 Euro.