Monheim Neues Becken im Mona Mare geht in Betrieb

(cebu) Vor dem Haupteingang des Mona Mares stehend lässt sich nur schwer erahnen, was hinter den Kulissen bereits alles geschieht. Denn hier wirkt alles noch wie immer. Doch der Umbau des Mona Mare schreitet im Inneren und im rückwärtigen Außenbereich in großen Schritten voran. Am kommenden Wochenende können Besucher vorerst zum letzten Mal im Mona Mare ihre Bahnen ziehen.