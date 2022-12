Neues Bauvorhaben in Monheim Neues Archiv für Stadtverwaltung und Ulla-Hahn-Haus

Dort, wo jetzt Rathausmitarbeiter parken, wird Anfang 2024 ein neues Archiv für die Stadtverwaltung und das Ulla-Hahn-Haus entstehen. Der Neubau soll dabei die Hanglage des Grundstücks optimal ausnutzen. In einer Machbarkeitsstudie hat das Architekturbüro Thelen die Idee ausgearbeitet, die Archivräume in diese Schräge zu bauen. Außerdem sollen die Ausstellungsfläche, der Zugang und ein überdachter Außenbereich als „Buchsteine“ angelegt werden. „Buchsteine“ sind ein wichtiges Motiv in Ulla-Hahns Roman „Das verborgene Wort“. Die Politiker im Kulturausschuss stimmten mehrheitlich für den jetzt vorgelegten Planungs- und Baubeschluss. Die CDU trug die Entscheidung nicht mit.