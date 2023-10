„Culinarium“ gibt nach vier Jahren auf Monheims altes „Bormachers Brauhaus“ wird asiatisch

Monheim/Hilden/Langenfeld/Leverkusen · Knapp vier Jahre lang wurde die Traditionsgaststätte mit Festsaal und Biergarten zum „Culinarium“. Doch dessen Wirt hat jetzt aufgegeben, konzentriert sich auf seine „La Plaza“-Steakhäuser in Langenfeld und Leverkusen. Nachfolger Huynh Le will im Dezember das „Blue Moon“ eröffnen. In Hilden betreibt er bereits zwei Restaurants: das „Nam“ und das „Blue Monkey’s“.

11.10.2023, 16:53 Uhr

Huynh Le aus Hilden („Nam“, Blue Monkey’s“) hat die Räumlichkeiten an der Freiheit 5-7 in Monheim übernommen und möchte sein asiatisches Restaurant noch vor Weihnachten eröffnen. Foto: Stadt Monheim/Tanja Bamme

Von Thomas Gutmann

„Mango Love“ statt Gulaschsuppe, „Ente Achtkostbarkeiten“ statt Schnitzel, Sushi statt gegrilltem Lachsfilet – Monheims Traditionsgaststätte an der Freiheit, das frühere Bormacher, wird asiatisch. Das geräumige Brauhaus mit Biergarten, wegen seines Festsaals jahrzehntelang auch eine Art kleine Stadthalle für Familienfeiern und Vereine, machte Mitte 2018 dicht. Die Stadt Monheim hatte es da schon aufgekauft, baute es um und verpachtete es für den Betrieb des „Culinariums“. Kaum vier Jahre nach Eröffnung ist aber auch diese „Gutbürgerliche Küche mit mediterraner Note“ Geschichte: Das „Culinarium“ hat seit dem 1. Oktober geschlossen. Das nächste Kapitel heißt „Blue Moon“: Das asiatische Restaurant soll noch vor Weihnachten eröffnen, teilte der neue Pächter Huynh Le (43) am Mittwoch mit.