Monheim Autonomer Bus : Neuer Leiter bildet aus und begleitet die Testphase

Monheim (og) Axel Bergweiler ist studierter Geograph. Seit Sommer ist er als Chiefoperator bei den Bahnen der Stadt Monheim (BSM) angestellt und kümmert sich um die autonom fahrenden Busse. Er weiß um die Kritik.

Bergweiler ist optimistisch, dass dies bis zum Jahresende geschieht. „Der TÜV hat gute Spezialisten auf diesem Gebiet. Auch bei der Bezirksregierung ist man sehr interessiert, so dass uns keiner Steine in den Weg legt.“ Kommen die Genehmigungen, wollen die BSM, eine 100-prozentige Stadttochter, die vier weiteren Busse noch in diesem Jahr bestellen. Zwei bis drei werden dann auf die Strecke geschickt, die anderen werden aufgeladen. „Bei Heizungs- oder Klimaanlagenbetrieb sollte eine Ladung für etwa acht Stunden reichen“, so Bergweiler, der ein Lademanagement einrichten will.