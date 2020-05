Monheim : Neuer Kubus am Rhein öffnet mit Musik

Monheim Um eine gute Idee, die Menschen lockt, ist Kulturwerke-Chef Martin Witkowski nicht verlegen. Am Samstg öffnet er den Kubus am Rhein. Bürgermeister Daniel Zimmermann kommt um 13 Uhr.

Man nehme zehn Übersee-Container, zwei Terrassenmodule, 900 Tonnen Sand und reichlich Man-Power mit Schaufel. Fertig ist der Glas-Kubus im Miniformat, wie er einmal an der Kulturraffinerie angebaut werden soll. Am Samstag soll die neue Anlaufstelle für Passanten eröffnet werden. Mit Bürgermeister und Musik.

„Wir wollen mit dem Kubus auch Ausflügler, die zu Fuß und mit dem Rad am Rhein entlang kommen auf die Kulturraffinerie aufmerksam machen“, sagt Martin Witkowski, Geschäftsführer der Moheimer Kulturwerke. „Hier kommen bei schönem Wetter so viele Menschen vorbei, genießen den Rhein und fragen sich, was das wohl für ein Gebäude ist“, so der Kulturwerke-Chef. Das will er nutzen und nicht nur informieren, sondern auch Lust auf Kultur machen.