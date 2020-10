Stelle wieder besetzt : Neuer Gebäudemanager steht für nachhaltiges Bauen

Monheim (elm) Seit dem 1. Oktober ist die Position des städtischen Gebäudemanagers wieder besetzt, nachdem Michael Lobe die Chance genutzt hatte, diese Position in seiner Heimatstadt Velbert zu übernehmen. Stefan Greß stammt unüberhörbar aus Franken, in Nürnberg hat er einst an der Fachochschule sein Ingenieursstudium zum Architekt absolviert.

Nachdem er in Büros in Kassel und Ansbach gearbeitet hatte, holte er an der Bergischen Universität Wuppertal seinen Hochschul-Abschluss nach. Im Jahre 2004 wechselte er in den öffentlichen Bereich, und war in Bau- und Liegenschaftsabteilungen in Dortmund und Düsseldorf tätig. In Düsseldorf betreute er unter anderem die Errichtung des Balletthauses der Deutschen Oper, das Feuerwehrübungszentrum in Garath und diverse Kita- und Schulbauten. Zuletzt war er Leiter des Eigenbetriebs der Stadt Mönchengladbach für die städtischen Immobilien. Die GMMG hat Anfang des Jahres einen Leitfaden für Nachhaltiges Bauen erstellt, weil die Stadt bei diesem Thema mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Zum Kriterienkatalog gehört etwa die Minimierung des Energieverbrauchs, die Nutzung von erneuerbaren Energien auf Flachdächern und der Einsatz von Holz. Nachdem er nunmehr sein 60. Lebensjahr erreicht hat, habe es ihn wieder mehr zum Baugeschehen gezogen, begründet Greß, der zugleich auch Geschäfsführer der Monheimer Wohnen ist, seine Bewerbung.