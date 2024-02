Neuer Edeka in Monheim-Baumberg Bei Edeka Möller arbeitet die ganze Familie zusammen

An der Konzeption des neuen Marktes war sie deshalb bereits maßgeblich beteiligt. „Unsere Erfahrungen konnten wir hier mit in die Planung einfließen lassen“, erklärt die 23-Jährige. „Wir möchten die Wertschätzung für lokale Produkte stärken, das schätzen die Kunden besonders am Angebot von Edeka.“ Schon zuvor hatte man eng mit Landwirten und Produzenten aus der Region zusammengearbeitet und auch am neuen Standort soll das lokale Sortiment „Aus bester Nachbarschaft“ einen Schwerpunkt im Angebot bilden.