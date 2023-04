An der Volkshochschule Monheim Neue Yoga-Kurse für Ungeübte und Erfahrene

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob Yoga das Richtige ist, kann an einem der beiden Schnupperworkshops bei Dozentin Hannah Hammling teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Die eintägigen Workshops finden am Samstag, 13. Mai (Kursnummer: 23S6314) und am 27. Mai (Kursnummer 23S6315) von 11.45 bis 13.45 Uhr in der Gymnastikhalle der Volkshochschule statt, die Teilnahme kostet jeweils acht Euro.