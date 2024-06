Kultur in Monheim Neue Workshops der Kunstschule für junge Erwachsene

Das Monheim die Kunst fördern will, ist bekannt. Da passte es ins Bild, dass die äußerst beliebte Kunstschule ein neues Programm aufgelegt hat. In Kursen und Workshops, in Ferienangeboten und Sonderprojekten kommen Menschen jeden Alters zusammen, um sich kreativ auszuprobieren und zu entdecken, welches Material und welche Technik zu ihnen passen, um gestalterische Fähigkeiten zu entfalten und ihren eigenen Ausdruck zu finden. Im neuen Halbjahresprogramm kommt ein spezielles Angebot dazu, dass sich an die Grußße der jungen Erwachsenen richtet.