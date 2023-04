Wohnungsbau in Monheim Eschenpark: Baubeginn ist im August

Ein Trümmerberg aus Kalksandsteinen, Beton- und Fliesenbrocken, aus dem verdrehte Armierungseisen und Heizkörper ragen – das sind die Reste der ehemaligen Fischhandlung Köhler an der Sandstraße. Unter dem Namen „Eschenpark“ wird die Meide GmbH aus Hilden das gut 5500 Quadratmeter große Grundstück vermarkten. Zwischen Sandstraße und Am Sportplatz sollen vier Mehrfamilienhäuser entstehen, die insgesamt 36 Wohnungen beherbergen. Östlich der von Norden in das Neubaugebiet führenden Erschließungsstraße sind ferner zwei Doppelhäuser geplant und – über einen Stichweg angebunden – vier Reihenhäuser. Investor Jörg Thüner hat auch bereits das benachbarte östliche Grundstück erworben. Dort sollen einmal anstelle des vorhandenen Wohnhauses, auf dem eine Mietbindung lastet, ein weiteres Mehrfamilienhaus entstehen. Außerdem wären auf dem großzügigen Gartengrundstück sechs bis acht Reihenhäuser möglich, erklärt der Langenfelder Architekt Peter Stepke. Die Erschließungsstraße würde am östlichen Rand angelegt.