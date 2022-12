Monheim Neue Spielplätze am Holzweg

Zunächst sollen die Wegeverbindungen für den Rad- und Fußverkehr optimiert und in einem Schwung durch den Grünzug gelenkt werden, heißt es in der Ausschussvorlage. Dadurch entsteht ein größerer Freiraum, um Spiel- und Aufenthaltsbereiche für alle Altersstufen anlegen zu können. Der Wegeführung müssen drei Bäume weichen, wie Ella Luff, die neue Leiterin des Bereichs Bauwesen darlegte. Auch wenn es heißt, dass ausreichende Sitzgelegenheiten geschaffen würden, wünschte sich Sabine Lorenz (Grüne) mehr Bänke entlang der Wege. Im Südwesten entsteht ein Bouleplatz, den Malte Franke (Peto) als gute Ergänzung für einen Mehrgenerationentreff hervorhob. Denn von dort Richtung Sophie-Scholl-Quartier sollen sich drei in Altersgruppen getrennte Spielbereiche anschließen.