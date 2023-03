Monheim Neue Spielbank ist eröffnet

Nahezu heimlich, still und leise, schloss Spielbankdirektorin Barbara de Mari am Mittwoch um 10 Uhr die Tore zu Deutschlands modernster Spielbank auf. „Wir haben geöffnet“, sagte sie freudestrahlend, während die neu eingestellten Mitarbeiter des Hauses ebenso freudig in die Hände klatschten. Augenblicke später wurde der erste Gast der neuen Spielbank mit Blumenstrauß, Sekt und einem kleinen Präsent begrüßt. „Herzlich willkommen“, sagte de Mari, während sie dem Mann aus Düsseldorf die Präsente überreichte und die Hand zur Begrüßung schüttelte. Online hatte der Besucher über die Eröffnung erfahren. Die Neugier hatte ihn gleich in die Nachbarstadt gelockt. Der erste Eindruck fiel offensichtlich positiv aus. Er nickte wortkarg, während er sich im Obergeschoss umsah und sich kurz danach an einem Automaten ausprobierte.