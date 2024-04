Monheim Neue Monheimer Fahrradtour startet

(og) Der ADFC startet eine neue, regelmäßige Fahrradtour. Start und Ziel sind in Monheim vor dem Rathaus. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat geht es um 15 Uhr los. Gefahren werden 40 bis 50 Kilometer in gemütlichen 15 - 20 km/h. Überwiegend auf Asphalt, manchmal auch auf Waldwegen, ohne nennenswerte Steigungen, ist die „Monheimer Nachmittagstour“ für alle gut zu schaffen. Ein „normales“ Tourenrad reicht völlig aus. E-Biker sind willkommen. Sieben verschiedene Tourenleiter des Fahrradclubs (Wilhelm Beck, Dietmar Manzke, Toni Krista, Ute Neumann, Peter Trappenberg, Horst Viebahn und Jürgen Wüsthoff) teilen sich die Verantwortung. Das Besondere an der Tour: es gibt immer einen Zielort, an dem verweilt wird. Das kann der Botanische Garten „Flora“ in Köln, der Sinneswald in Leichlingen, die Oldtimer-Ausstellung „Classic Remise“ in Düsseldorf-Eller oder auch mal das Lokal „Eigelstein“ im Düsseldorfer Hafen sein. Die Rückkehr nach Monheim wird zwischen 19 und 19:30 Uhr sein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Interesse hat: die erste Tour (mit einer Führung auf dem Langenfelder Segelflugplatz) startet am Donnerstag, 4. April um 15 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Monheim. Aktuelle Informationen zu den Touren des Fahrradclubs gibt es in den Schaukästen am Langenfelder Rathaus, in Richrath an der St.-Martin-Kirche, am Einkaufszentrum Monheim-Baumberg vor der Rosenapotheke und im Internet unter sowie www.touren-termine.adfc.de.