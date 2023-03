Monheim Neue Mitte überzeugt bei Umfrage

Die Neugestaltung wird von den Befragten wohlwollend beurteilt. Zwei Drittel geben an, dass die Attraktivität der Innenstadt sich verbessert hat. 27 Prozent attestieren sogar eine „deutliche Verbesserung“. Das befragte Publikum ist dabei durchaus kritisch. Insgesamt erhält Monheim Mitte in Bezug auf die Attraktivität die Schulnote 2,8. Positiv hervorgehoben werden vor allen Dingen das Gastronomieangebot und die auffällige Familienfreundlichkeit in der Hauptstadt für Kinder.