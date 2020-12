Monheim Friedhofskapelle : Neue Friedhofskapelle wird im April fertig

Monheim Auch die Baumallee, deren Zerstörung die CDU beklagt hatte, wird parallel zum Neubau der Friedhofskapelle wieder aufgeforstet. Eine Baumbergerin hat für den Neubau gespendet.

„Die Dachabdichtungsarbeiten wurden in der letzten Woche beendet. Mit den Fassadenarbeiten wurde just am Montag begonnen“, teilt Gebäudemanager Stefan Greß mit. Die Fertigstellung der Baumaßnahme sei für Anfang April 2021 vorgesehen. Ungläubig nimmt Bestatter Karl Kreuer dies zur Kenntnis. Denn nun müssen Bestatter und Angehörige nun schon den zweiten Winter auf eine Kapelle verzichten, nachdem das alte 60er Jahre Gebäude im Spätsommer 2018 abgerissen worden war. Weil das Projekt mehrfach ausgeschrieben werden musste, lag die Baustelle monatelang brach. „Man muss jetzt von der katholischen Kirche, der Friedenskirche oder der Waldfriedhofskapelle heraus beerdigen, das ist eine erhebliche Beeinträchtigung.“ Auf dem Friedhof gebe es keine Möglichkeit, sich unterzustellen. Für diejenigen, die nicht kirchennah sind, bestünde gar keine Alternative. Die Gestecke, die so mehr dem Wetter ausgesetzt seien, gingen schneller zugrunde. Auch die Baustelle auf der Straße Am Sportplatz nehme kein Ende, sie zwinge die Trauergesellschaften mitunter zu langen Umwegen.