Nach den Sommerferien : Neue Grundschulen sind am Start

Monheim Auch die 110 i-Dötzchen der beiden neu gegründeten Grundschulen „Im Pfingsterfeld“ und „Bregenzer Straße“ durften in ihren Übergangsschulgebäuden nun Einschulung feiern.

In Monheim hatten jetzt 516 Schüler ihren ersten Schultag, berichtet Stadtsprecher thomas Spekowius. Die Stadt wachse und zähle inzwischen über 45.000 Einwohner. Die Stadt baue ihre Schul- und Kita-Angebote daher weiter aus. Auch die 110 i-Dötzchen der beiden neu gegründeten Grundschulen „Im Pfingsterfeld“ (56) und „Bregenzer Straße“ (54) durften in ihren Übergangsschulgebäuden nun Einschulung feiern. Die beiden kommissarischen Schulleitungen sind Liane Neuhaus (Baumberg) und Achim Nöhles (Monheim). Die Baumberger Kinder seien zunächst in einem Übergangsbau an der Grazer Straße untergebracht, ein moderner Container, unter anderem mit Räumen, auch für die Angebote des Offenen Ganztags, einer Mensa, digitalen Tafeln, Tablets, W-LAN. Auch technisch und energetisch könne das Gebäude punkten. Im Herbst 2024 werden die heutigen i-Dötzchen mit ihren Betreuern in ihren neuen Schulneubau mit eigener Sporthalle an der Bregenzer Straße umziehen können, so Spekowius weiter. Schneller gehe es für die Kinder im Pfingsterfeld. Der Rohbau für Ihre Schule am Louise-Bourgeois-Platz 1, ebenfalls mit eigener Sporthalle, habe bereits begonnen. Der Umzug finde spätestens im Herbst 2023 statt. Bis dahin werde in den früheren Übergangsräumen der Lottenschule an der Krischerstraße unterrichtet.