Bürgerbeteiligung in Monheim Neue Fitness-Station am Knipprather Wald

An der Fitness-Station am Knipprather Wald trainieren Hobysportler mit ihrem eigenen Gewicht, an der Stretching-Station dehnen sie den Rücken und der Funky Monkey lädt zum Hangeln ein. Bürgermeister Daniel Zimmermann hat jetzt den zweiten Fitnessplatz in Monheim eingeweiht. Ab sofort können am Parkplatz „An der Tongrube“ Sportbegeisterte in jedem Alter die eigene Geschicklichkeit, Griffkraft, Ausdauer und Koordination trainieren, teilt Birte Hauke, Pressestelle der Stadt, mit.