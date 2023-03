Nachpflanzungen in Monheim Stadt pflanzt in der Neuen Mitte Bäume

Noch vor Frühlingsbeginn hat die Stadt jetzt rund um den Eierplatz und in der Lommer-jonn-Chaussee ein Dutzend neue Bäume gesetzt. Es handelt sich um besonders bienenfreundliche Blumeneschen. Diese Baumart wurde zuletzt auch schon in der neu gestalteten Alten Schulstraße gepflanzt. Sechs der neuen Bäume haben bereits einen Stammumfang von mehr als einem halben Meter und sind 25 Jahre alt. Sie ragen gut sieben Meter in die Höhe. Dass dies bei weitem den bei Neuanpflanzungen üblichen Standard übersteige, wird Gärtnermeister Jan-Philip Blume, Leiter der Abteilung Grünflächen und Spielplätze im Rathaus, in der städtischen Pressemitteilung zitiert. Rund 80.000 Euro habe die Stadt für die neuen Bäume im Stadtzentrum berappen müssen. Nur verschulte Bäume ließen sich in einem solchen hohen Alter noch sicher verpflanzen, erklärt sein Kollege Christian Heichel.