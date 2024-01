Baumpflanzungen Monheim Neue Bäume für Monheims Böden

Nur wenige Meter weiter entsteht derzeit ein komplett neuer Grünzug an der Ida-Siekmann-Straße. „Hier haben wir ebenfalls einige neue Bäume in den Boden bringen können. Zudem arbeiten wir mit Bodendeckern und Sträuchern, die im Frühjahr und Sommer bunt blühen und einige Früchte tragen“, so Heichel weiter. Welche Pflanzen eingepflanzt werden sollen, gibt der landschaftspflegerischer Begleitplan vor. Dem greift Heichel aber voraus. „Wir haben uns ganz bewusst dazu entscheiden, die Pflanzen schon in einem größeren Stadium zu kaufen. So haben wir bereits im kommenden Jahr schon mehr Blattmasse, Frucht und Blüte.“