Infos zur Nutzung im Mehrgenerationenhaus Neue App koordiniert Nachbarschaftshilfe in Monheim

Die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ des Mehrgenerationenhauses Monheim, die 2016 in Kooperation mit dem Integrationsrat, dem Stadteilmanagement und dem städtischen Inklusionsbüro organisiert wurde, wird es bald in digitaler Form als App für Handy und Tablet geben. Administrativ betreut wird die App in Kooperation mit dem Louise-Schroeder-Haus der Arbeiterwohlfahrt. Beide Einrichtungen stehen als Ansprechpartner für die Nutzer zu Verfügung. Bei einer Informationsveranstaltungen am 13. Mai um 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Friedenauer Str. 17. II, wird die App vorgestellt und Fragen rund um die Nutzung werden beantwortet.