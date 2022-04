Monheimer Sportstätten : Neubau des Jahnstadions beginnt

Monheim Der Sportplatz erhält eine neue Laufbahn und einen Naturrasenplatz. Er ist 1957 als Betriebssportanlage der Firma Shell errichtet worden und inzwischen deutlich in die Jahre gekommen.

Das Jahnstadion sei 1957 als Betriebssportanlage der Firma Shell errichtet worden und inzwischen deutlich in die Jahre gekommen. Zwar sei die 400-Meter-Laufbahn zwischenzeitlich modernisiert worden, allerdings ohne den tragenden Unterbau auszuwechseln, so der Sprecher. Da immer wieder Mängel an der Laufbahn und beim Naturrasenplatz aufgetreten seien, habe der Stadtrat im Herbst 2020 beschlossen, im Jahnstadion eine komplett neue Laufbahn mit Beleuchtung, ein neues Kleinspielfeld, einen Naturrasenplatz sowie eine Stellplatzanlage für Autos und Fahrräder zu errichten. Das Funktionsgebäude sei erst vor rund zehn Jahren gebaut worden, so dass es nicht erneuert werden müsse.