Neanderland Wanderwoche Sieben Touren durch Monheim und die Umgebung

Christiane Büchel wandert mit ihren Teilnehmern am Dienstag, 28. Mai, durch die Urdenbacher Kämpe zum Römerkastell Haus Bürgel und zum Aalfischerei-Museum. Von dort geht es weiter entlang des Rheins, vorbei an bedeutenden Kunstwerken wie der Leda von Markus Lüpertz und dem Geysir von Thomas Stricker, zum Landschaftspark Rheinbogen und in die Monheimer Altstadt. Beginn der zehn Kilometer langen Tour ist um 14 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Hellerhof in Düsseldorf. Das Ende wird voraussichtlich gegen 18 Uhr in der Monheimer Altstadt sein. Die Wanderung ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis 24. Mai telefonisch unter 02173 276444 oder per Mail an touristinfo@monheim.de möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 Personen begrenzt.