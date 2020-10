Monheim : Jetzt auch Zigarettendiebstahl im Edeka-Markt Baumberg

Monheim Nach dem Edeka-Markt an der Schneiderstraße war jetzt auch der Edeka-Markt an der Berghausener Straße Ziel von Einbrechern. Die Überwachungskamera hat die drei dunkel gekleideten Täter erfasst.

(elm) In der Nacht zu Dienstag sind drei bislang unbekannte Täter in den Edeka-Markt an der Elsa-Neumann-Straße in Baumberg eingebrochen. Um 2.28 Uhr wurde der Alarm des Supermarktes ausgelöst, der wenig später beim zuständigen Sicherheitsdienst auflief. Dieser benachrichtigte kurz darauf die Polizei, die um 2.36 Uhr am Supermarkt eintraf. Die Beamten stellten fest, dass die Täter die Eingangstür aufgehebelt und anschließend Zigaretten entwendet hatten. Da man nicht ausschließen konnte, dass sich die Täter noch in dem Gebäude befanden, wurde dieses von vielen Einsatzkräften und einem Diensthund durchsucht. Ohne Erfolg.