Neuigkeiten direkt aufs Handy Stadt Monheim jetzt auch bei WhatsApp vertreten

Um die Neuigkeiten lesen zu können, muss der Kanal zunächst abonniert werden. Direkt in Whatsapp kann der Kanal der Stadt Monheim über den Button „Aktuelles“ links unten in der Fußleiste gesucht werden. Nach der erfolgreichen Kanalsuche muss man nur noch auf Abonnieren klicken. Dann gelangen die aktuellen Nachrichten künftig einmal am Tag, von montags bis freitags, kostenlos direkt auf das eigene Smartphone.