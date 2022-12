Monheim Historische Altstadt Ernüchternde Bilanz des Gestaltungsbeirates

Vor ziemlich genau zehn Jahren nahm der Gestaltungsbeirat „Historische Altstadt“ der Stadt Monheim seine Arbeit auf. Sein Ziel: „Die architektonischen und städtebaulichen Qualitäten der Altstadt zu schützen, ihre historische Bausubstanz und ihr Erscheinungsbild zu sichern und dafür zu sorgen, dass sich auch Neubauten in die Altstadt einfügen“. So steht es in der Geschäftsordnung. Zu diesem Zweck wurden nicht nur der historische Stadtkern als Denkmalbereich festgesetzt sondern auch eine Gestaltungssatzung erlassen.