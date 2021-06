Offener Ganztag : Ogata wird auf 90 Prozent-Quote ausgebaut

Monheim Irbit Ludwig, Leiterin Astrid-Lindgren-Schule, sieht Zukunft im rhythmisierten Ganztag. Ihre Schule arbeite bereits mit allen wichtigen Bildunginstitutionen in Monheim zusammen. Schüler, die mittags nach Hause gingen, verpassten auch Sozialkontakte.

Obwohl die Zahl der Grundschüler durch Zuzüge weiter zunimmt, will die Stadtverwaltung die Betreuungsquote im Offenen Ganztag im nächsten Schuljahr auf 90,9 Prozent (bisher 86,6 Prozent) anheben. Damit reagiere die Stadt auf die steigende Nachfrage, sagt André Betz, Abteilungsleiter Schulentwicklung im Bereich Schule. „Die Teilnahme am Offenen Ganztag wird zur Regel.“ Das gelte natürlich insbesondere für die Schulen mit einem rhythmisierten Ganztag, wie der Schule am Lerchenweg (im Vollausbau) und der Hermann-Gmeiner-Schule (im Ausbau), auch die Armin-Maiwald-Schule befinde sich derzeit in der Entwicklungsphase für ein solches Konzept. Während in der katholischen Winrich-von-Kniprode-Schule die zusätzlichen Bedarfe ( 212,5 Plätze) nur durch Notplätze gedeckt werden können, kann an der Lottenschule eine weitere Gruppe eingerichtet werden (150 Plätze bei 215 Schülern). Hier liegt die Anmeldequote mit knapp 70 Prozent am niedrigsten. An der Astrid-Lindgren-Schule wird die Betreuungsquote nach dem Umzug in den Schulneubau unwesentlich auf 78,5 Prozent ansteigen.