Monheim Monheimer Tor : Nabu stößt Online-Petition gegen Baumfällung an

Monheim Jörg Baade kritisiert, dass im Bereich des Monheimer Tors für die neue Verkehrsführung insgesamt 55 Bäume gefällt würden. Ausgerechnet alte fürs Stadtklima wichtige Bäume würden - einmal mehr - geopfert.

Den Antrag der Peto-Fraktion, Anpflanzungen auf Privatgrundstücken öffentlich zu fördern, begründete Lukas Risse kürzlich damit, dass „verursacht durch viele Bauaktivitäten der Eindruck entstanden sei, dass in Monheim viel Grünfläche verschwunden“ sei – um alsbald dagegen zu halten, dass durch das Baumkataster und Pflegemaßnahmen die 10.000 städtischen Bäume besser geschützt würden als bisher. Als Abelmalek Bouzahra (SPD) daraufhin bestätigte, dass dieser Eindruck tatsächlich in der Bevölkerung vorherrsche, behauptete Risse gar, dass im Gegenteil „die Grün- und Waldflächen in Monheim kontinuierlich zunehmen.“

Der Nabu Ortsverein Monheim zumindest teilt die Sicht der Bürger. Ihr Sprecher Jörg Baade hat jetzt sogar eine Online-Petition „gegen den Kahlschlag am Monheimer Tor“ initiiert. Er hat bereits 326 Unterstützer und noch acht Wochen Zeit, um das erforderliche Quorum von 680 zu erreichen. Durch die geplante Verschwenkung der Opladener Straße würden 55 Bäume gefällt werden, nur 16 blieben stehen, sagt er. „Das ist in den Plänen nicht zu erkennen, weil dort nur die zu erhaltenen Bäume eingezeichnet sind.“ Nachdem seine Mittel im Rahmen des B-Plan-Verfahrens „Monheimer Tor“ nun ausgeschöpft seien, wolle er mit der Petition die Bevölkerung direkt ansprechen und mit ins Boot holen.

In seiner offiziellen Nabu-Stellungnahme zum B-Plan-Verfahren beklagt Baade, dass durch die Neubauprojekte vor allem alte Bäume geopfert würden. „Nachdem am Gesundheitscampus alle Bäume gefällt wurden und auch im Baugebiet westlich der Vereinsstraße kaum Bäume erhalten bleiben, ist der neue Höhepunkt der Baumvernichtung nun der Bereich um das Monheimer Tor.“ Er weist auf den Widerspruch zwischen der Ausrufung des Klimanotstandes und der fortwährenden Opferung alten Baumbestandes hin. Denn diese seien für ein gutes Stadtklima dringend nötig. Er stellt fest, dass die Stadt im Rahmen eines Kunstprojektes den Waldbus durch Monheim fahren lasse, um die Leute von der Wichtigkeit der Bäume zu überzeugen. „Als Bürger fühlt man sich nicht ernst genommen“, folgert Baade. Zumal sich die Monheimer bei der Online-Plattform „mitdenken“ für die Gestaltung der Außenflächen vor allem viel Grün gewünscht hatten.

In der Sitzung des Stadtrates am Mittwoch stehen weitere Projekte zur Beschlussfassung an, die auf weitere Baumfällungen hinauslaufen: die Erweiterung des Mona Mare, das Neubaugebiet am Pfingsterfeld (Obststreuwiese) und die Marina am Greisbachsee.