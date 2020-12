Monheim Musikschule : Musikschule plant in 2021 großes Musical

Die Musikschule unter Leitung von Jörg Sommerfeld ist jetzt wieder zum Distanzunterricht zurückgekehrt. Im Frühjahr haben die Lehrer digitale Formate erprobt, als der Unterricht kostenlos angeboten wurde. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Musikschule hat das gesamte Frühjahr genutzt, sich auf den Distanzunterricht einzustellen. Der damalige Probebetrieb war für die Schüler kostenlos. Schulleiter beklagt, dass kein Ensemblespiel stattfinden kann.

Seit Mittwoch wird der Instrumental- und Gesangsunterricht nur noch online angeboten. Wo sehen Sie die Grenzen des Unterrichts auf Distanz?

Sommerfeld: Eine Orchesterprobe mit 30 Teilnehmern ist online selbstverständlich nicht möglich. Wir bieten auch keinen Unterricht im Elementarbereich, mit Kindergartenkindern kann man keine Online-Konferenzen abhalten. Im letzten Lockdown haben wir für die Kinder ein Mitmach-Video produziert, um sie anzuregen, zu Hause etwas Musikalisches zu machen. Dafür haben die Lehrer auf Instrumenten aus der Monheimer Musik-Kiste gespielt. Bei den Ensembles gibt es ein technisches Problem. Denn mit der heutigen Konferenztechnik kann man nicht gleichzeitig musizieren, das Spiel des einen kommt immer etwas zeitversetzt bei den anderen an.

Info Die meisten Musiklehrer sind angestellt Musikschule Monheim: 50 Lehrkräfte, davon sind rund 80 Prozent fest angestellt. Das ist in der Region so üblich. Schülerzahlen: 2019 hatte die Musikschule 2900 Schüler, das sind alle Personen, die im letzten Kalenderjahr Angebote der Muikschule genutzt haben.

Wie hat es denn überhaupt mit der technischen Ausrüstung von Lehrern und Schülern geklappt?

Sommerfeld: Der Unterricht läuft über die Video-Plattform Doozzoo. Dafür haben wir schon im ersten Lockdown Lizenzen erworben. Damit haben wir dann auch in der ersten Novemberwoche gearbeitet, als wir vorübergehend schließen mussten. Bezüglich der technischen Ausrüstung haben wir im März unter den Lehrkräften eine Befragung gemacht. Der überwiegende Teil hat privat ein entsprechendes Equipment. Als Musiker hat man immer ein gutes Mikrophon und einen Computer, viele haben auch ein eigenes Tonstudio. Und die meisten arbeiten am liebsten mit ihrem eigenen Equipment. Es wurden aber auch Dienstgeräte ausgegeben. Wir waren dann sehr froh, dass alle älteren Schüler IPads haben. Das war ein Riesenvorteil.

Welche Nachteile hat der Videounterricht?

Sommerfeld: Es ist einfach nicht dieselbe Situation. Ein Vorteil ist sicherlich, dass die Zeit besser genutzt werden kann, weil das Kind schon mit aufgebautem Instrument dasitzt. Der Nachteil: Alle bisherigen Lehrmethoden sind hinfällig, es geht nicht mehr über Mimik und Gestik, man kann nicht die Körperhaltung unmittelbar korrigieren, sondern muss alles mündlich mitteilen. Man muss viel mehr sprechen. Manchmal hakt es an banalen Dingen, wie etwa dass man nicht dieselbe Notenausgabe hat. Man kann ja nicht aufs Notenblatt gucken.

Während sich ab Mai das Leben normalisierte, waren die Musikschule weiterhin online. Warum eigentlich?

Sommerfeld: In Monheim haben wir damals auf meinen Vorschlag hin beschlossen, den Videounterricht kostenlos anzubieten. Denn in der Entgeltordnung war Video-Unterricht nicht vorgesehen. So hatten wir erst mal die nötige Ruhe, um unsere digitalen Hausaufgaben zu machen. Jetzt funktioniert das System auch zu 98 Prozent. Jetzt müssen die Eltern allerdings auch zahlen. Wir haben dafür die Endgeltordnung geändert.

Hatten Ihre Schüler überhaupt in den vergangenen Monaten Gelegenheit, miteinander zu musizieren?

Sommerfeld: Zumindest nicht in Konzerten. Das ist eine ganz große Einschränkung. Denn der Auftritt, das gemeinsame Musizieren mit anderen, das hat eine ganz eigene Bildungsqualität. Das Vorspiel oder Konzert bietet uns einen Rahmen, in dem alle gemeinsam lernen und uns motivieren. Unsere Bläserklassen und Orchesterklassen leben davon, einmal im Quartal ein Konzert zu geben. Das ist der Moment, wo wir von den Kindern eine Leistung einfordern. Damit hat man einen Meilenstein in der Ausbildung geschafft. Wenn man dagegen längere Zeit vor dem Bildschirm sitzt, muss man sich schon selbst gut motivieren können.

Das sind ja nicht sehr förderliche Rahmenbedingungen: Wie haben sich diese Einschränkungen auf die Anmeldezahlen in den Schulen ausgewirkt, ab Klasse 2 können die Schüler im Rahmen von MoMo (Monheimer Modell – Musikschule für alle) ja wählen, ob sie ein Instrument erlernen wollen?

Sommerfeld: Überraschend gering. Die genaue Auswertung mache ich zwar erst im Januar, aber bei MoMo haben sich 48 Prozent aller Monheimer Kinder nach dem 1. Schuljahr entschieden, ein Instrument zu erlernen, was ja dann kostenpflichtig ist. Das ist nur marginal weniger als sonst. Und das, obwohl im zweiten Schulhalbjahr kein Instrumentenkarussell stattfand. Wir hatten im Lockdown Videos produziert, mit denen wir die Instrumente vorgestellt haben. Ich nehme an, dass das einiges bewegt hat. Anfangs wurden sie sehr gut geklickt.

Der Regionalwettbewerb von Jugend Musiziert findet Ende Januar in Monheim statt: Wie viele Schüler haben sich angemeldet?

Sommerfeld: Wir haben 42 Anmeldungen. Das ist für Monheim erheblich. Wir wissen aber noch nicht, ob der Wettbewerb an dem gesetzten Termin stattfindet oder verschoben wird. Es ist aber wichtig, so einen Anlass zu haben, wo die Leistung abgerufen wird. Anders fehlen die Lernanreize. Das Lernen in der Musik geschieht nicht wie beim Nürnberger Trichter, sondern findet situativ statt.

Wie findet denn der Gitarrenwettbewerb „Andrés Segovia“ für Jugendliche statt?

Sommerfeld: Der war schon von 2020 auf die Osterferien 2021 verlegt worden. Da es ein internationaler Wettbewerb mit viel Reisetätigkeit ist, wird er hybrid stattfinden.

Wie sieht Ihr Blick ins Jahr 2021 aus?

Sommerfeld: Ich werfe den Blick nicht so weit nach vorne. Inzwischen bin ich froh zu wissen, was in der nächsten Woche passiert. Wir haben aber Pläne in der Schublade. Wir werden im nächsten Jahr eine Fortbildungsoffensive für unsere 50 Lehrkräfte starten, um die digitalen Angebote verstetigen zu können. Wir haben dazu einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Denn ich hätte gerne jemanden als Kooperationspartner dafür, der das professionell macht.

Was wird aus den Musical-Projekten?