Versteigerung bei der Musikschule Monheim Musikinstrumente finden neues Zuhause

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft! Die Musikschule Monheim versteigerte jetzt wieder ausgemusterte Instrumente und Requisiten aus ihrem Inventar. Da die Lagerräume der Musikschule allmählich überquellen und Platz für neue Anschaffungen fehlt, wurden einige Instrumente weiterverkauft. Das eingenommene Geld geht an den Förderverein der Musikschule, und kommt so den Schülern zugute. Moderator der Auktion war trotz Ruhestand Hans-Peter Anstatt. Mit seinen Qualitäten als Verkäufer unterhielt er das Publikum und brachte die Instrumente an den Mann. Er selbst ersteigerte ein Keyboard, um den Förderverein zu unterstützen.